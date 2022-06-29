Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (29) em baixa de 0,06%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,48 e Dólar Comercial a R$ 5,23. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.10s - 29-06-22
Publicado em 29 de Junho de 2022 às 12:07
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta