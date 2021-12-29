Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (29) em alta de 0,19%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,42 e Dólar Comercial a R$ 5,66. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 1.05s - 29-12-21.mp3
Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 12:18
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