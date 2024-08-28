Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (28) em queda de 0,45%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,14 e Dólar Comercial a R$ 5,52
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Publicado em 28 de Agosto de 2024 às 12:03
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