Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (28) em queda de 0,2%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,13 e Dólar Comercial a R$ 5,35. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.10s - 28-09-22
Publicado em 28 de Setembro de 2022 às 11:58
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