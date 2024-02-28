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Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (28) em baixa de 0,39%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,35 e Dólar Comercial a R$ 4,94

Publicado em 28 de Fevereiro de 2024 às 11:57

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28 fev 2024 às 11:57
Mercado financeiro
Corretoras investem em diferenciais para atrair milionários capixabas Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (28) em baixa de 0,39%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,35 e Dólar Comercial a R$ 4,94. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.18s - 28-02-24

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