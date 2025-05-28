Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (28) em baixa de 0,3%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,42 e Dólar Comercial a R$ 5,67. Ouça Marlo Barcelos.
MERCADO FINANCEIRO MANHÃ - 1.32s - 28-05-25
Publicado em 28 de Maio de 2025 às 11:21
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