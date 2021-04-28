Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (28) em alta de 0,84%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,53 e Dólar Comercial a R$ 5,40. Ouça os detalhes com Marlo Barcelos.
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Publicado em 28 de Abril de 2021 às 12:03
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