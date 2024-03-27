Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (27) em queda de 0,15%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,39 e Dólar Comercial a R$ 4,98. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.22s - 27-04-24
Publicado em 27 de Março de 2024 às 11:51
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