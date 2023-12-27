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Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (27) em baixa de 0,07%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,34 e Dólar Comercial a R$ 4,83

Publicado em 27 de Dezembro de 2023 às 11:59

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27 dez 2023 às 11:59
Mercado financeiro em alta
Mercado financeiro em alta Crédito: Shutterstock
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (27) em baixa de 0,07%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,34 e Dólar Comercial a R$ 4,83. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.25s - 27-12-23

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