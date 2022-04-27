Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (27) em alta de 1,08%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,29 e Dólar Comercial R$ 5,02. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.08 - 27-04-22
Publicado em 27 de Abril de 2022 às 12:15
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