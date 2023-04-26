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Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (26) em baixa de 0,34%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,59 e Dólar Comercial a R$ 5,05

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 12:01

Publicado em 

26 abr 2023 às 12:01
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (26) em baixa de 0,34%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,59 e Dólar Comercial a R$ 5,05. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo - 1.14s - 26-04-23.mp3

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