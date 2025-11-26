Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (26) em alta de 1,15%. No mercado de moedas, o Euro cotado a R$ 6,21 e o Dólar Comercial a R$ 5,37. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercadado Financeiro - Marlo - 1.26s - 26-11-25.mp3
Publicado em 26 de Novembro de 2025 às 12:00
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