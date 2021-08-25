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Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (25) em queda de 0,22%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,16 e Dólar Comercial a R$ 5,25

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 12:06

Publicado em 

25 ago 2021 às 12:06
B3, a Bolsa de Valores de São Paulo
B3, a Bolsa de Valores de São Paulo Crédito: Gustavo Scatena
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (25) em queda de 0,22%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,16 e Dólar Comercial a R$ 5,25. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.08s - 25-08-21.mp3

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