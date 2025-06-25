Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (25) em baixa de 0,67% . No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,42 e Dólar Comercial a R$ 5,53. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.25s - 25-06-25.mp3
Publicado em 25 de Junho de 2025 às 11:39
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