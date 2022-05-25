Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (25) em baixa de 0,29%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,15 e Dólar Comercial R$ 4,83. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.06s - 25-05-22
Publicado em 25 de Maio de 2022 às 12:00
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