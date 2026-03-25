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Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (25) em alta de 1,5%

No mercado de moedas, o Euro cotado a R$ 6,07, e o Dólar Comercial a R$ 5,21

Publicado em 25 de Março de 2026 às 11:54

Publicado em 

25 mar 2026 às 11:54
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investimentos, renda fixa, mercado financeiro, finanças Crédito: Imagem gerada pelo ChatGPT
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (25) em alta de 1,5%. No mercado de moedas, o Euro cotado a R$ 6,07, e o Dólar Comercial a R$ 5,21. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.24s - 25-03-26.mp3

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