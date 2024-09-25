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Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (25) em alta de 0,09%

No mercado de moeda, Euro cotado a R$ 6,13 e Dólar Comercial a R$ 5,47

Publicado em 25 de Setembro de 2024 às 12:01

Publicado em 

25 set 2024 às 12:01
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (25) em alta de 0,09%. No mercado de moeda, Euro cotado a R$ 6,13 e Dólar Comercial a R$ 5,47. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.28s - 25-09-24 .mp3

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