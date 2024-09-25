Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (25) em alta de 0,09%. No mercado de moeda, Euro cotado a R$ 6,13 e Dólar Comercial a R$ 5,47. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.28s - 25-09-24 .mp3
Publicado em 25 de Setembro de 2024 às 12:01
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