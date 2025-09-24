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Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (24) em queda de 0,03%

No mercado de moedas, o Euro está cotado a R$ 6,23 e Dólar Comercial a R$ 5,30

Publicado em 24 de Setembro de 2025 às 11:56

Publicado em 

24 set 2025 às 11:56
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira, dia 24 de setembro, em queda de 0,03%. No mercado de moedas, o Euro recua 0,2% e vale R$6,23. O dólar comercial a R$ 5,30, sobe 0,4%. Ouça Marlo Barcelos, 
MERCADO FINANCEIRO - 24-09 - MARLO BARCELOS.mp3

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