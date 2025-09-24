Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (24) em queda de 0,03%

Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira, dia 24 de setembro, em queda de 0,03%. No mercado de moedas, o Euro recua 0,2% e vale R$6,23. O dólar comercial a R$ 5,30, sobe 0,4%. Ouça Marlo Barcelos,
MERCADO FINANCEIRO - 24-09 - MARLO BARCELOS.mp3
Publicado em 24 de Setembro de 2025 às 11:56
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