Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (24) em queda de 0,21%

Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (24) em leve queda de 0,21%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,59 e Dólar Comercial a R$ 5,43. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 24-02-21
Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 12:07
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