Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (24) em alta de 0,68%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,07 e Dólar Comercial a R$ 5,11. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.07s -24-08-22
Publicado em 24 de Agosto de 2022 às 11:05
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