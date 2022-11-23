Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (23) em queda de 0,5%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,58 e Dólar Comercial a R$ 5,40. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.03s - 23-11-22.mp3
Publicado em 23 de Novembro de 2022 às 11:59
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