Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (23) em alta de 1,78%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,46 e Dólar Comercial a R$ 5,67. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.37s - 23-04-25 .mp3
Publicado em 23 de Abril de 2025 às 11:48
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