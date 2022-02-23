Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (23) em alta de 0,05%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,67 e Dólar Comercial a R$ 5,00. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 23-02-22.mp3
Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 12:14
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