Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (22) em queda de 0,91%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,45 e Dólar Comercial a R$ 5,16. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.11s - 22 -06-22
Publicado em 22 de Junho de 2022 às 12:00
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