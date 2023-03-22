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Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (22) em queda de 0,17%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,68 e Dólar Comercial a R$ 5,27

Publicado em 22 de Março de 2023 às 12:01

Publicado em 

22 mar 2023 às 12:01
Economia, crise econômica, declínio, recessão, queda da Bolsa
Economia, crise econômica, declínio, recessão, queda da Bolsa Crédito: Pixabay
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (22) em queda de 0,17%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,68 e Dólar Comercial a R$ 5,27. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo - 0.55s - 22-03-23 .mp3

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