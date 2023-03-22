Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (22) em queda de 0,17%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,68 e Dólar Comercial a R$ 5,27. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 0.55s - 22-03-23 .mp3
Publicado em 22 de Março de 2023 às 12:01
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