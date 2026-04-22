Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (22) em baixa de 0,83%. Já no mercado de moedas, o Euro cotado a R$5,83 e Dólar Comercial a R$ 4,95. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.25s - 22-04-26.mp3
Publicado em 22 de Abril de 2026 às 12:11
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta