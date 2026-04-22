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Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (22) em baixa de 0,83%

Já no mercado de moedas, o Euro cotado a R$5,83 e Dólar Comercial a R$ 4,95

Publicado em 22 de Abril de 2026 às 12:11

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22 abr 2026 às 12:11
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]Mercado financeiro tem diversas modalidades de investimento para aumentar a renda e conquistar os objetivos (Imagem: VectorMine | Shutterstock) Crédito:
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (22) em baixa de 0,83%. Já no mercado de moedas, o Euro cotado a R$5,83 e Dólar Comercial a R$ 4,95. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.25s - 22-04-26.mp3

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