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Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (22) em alta de 1,65%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,20 e Dólar Comercial a R$ 5,28

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 12:01

Publicado em 

22 set 2021 às 12:01
B3 - Brasil, Bolsa, Balcão
B3 - Brasil, Bolsa, Balcão Crédito: Reprodução
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (22) em alta de 1,65%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,20 e Dólar Comercial a R$ 5,28. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo - 0.59s - 22-09-21.mp3

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