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Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (22) em alta de 0,11%

No mercado de moedas, o Euro é cotado a R$6,25 e o Dólar Comercial a R$5,38

Publicado em 22 de Outubro de 2025 às 11:17

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22 out 2025 às 11:17
Mercado financeiro
Potencial dos milionários no ES tem atraído empresas do setor financeiro Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira, dia 22 de outubro, em leve alta de 0,11% . No mercado de moedas, o Euro é cotado a R$6,25 e o Dólar Comercial a R$5,38. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.29s - 22-10-25

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