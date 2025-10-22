Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (22) em alta de 0,11%

Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira, dia 22 de outubro, em leve alta de 0,11% . No mercado de moedas, o Euro é cotado a R$6,25 e o Dólar Comercial a R$5,38. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.29s - 22-10-25
Publicado em 22 de Outubro de 2025 às 11:17
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