Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (21) em queda de 0,10%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,22 e Euro cotado a R$ 4,78. Ouça Matheus Caldeiras.
CBN - Mercado Finaceiro - Matheus Caldeira - 0.58s -21-06-23.mp3
Publicado em 21 de Junho de 2023 às 12:00
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta