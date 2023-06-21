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Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (21) em queda de 0,10%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,22 e Euro cotado a R$ 4,78

Publicado em 21 de Junho de 2023 às 12:00

Publicado em 

21 jun 2023 às 12:00
Bolsa de Valores
Bolsa de Valores Crédito: Pixabay
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (21) em queda de 0,10%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,22 e Euro cotado a R$ 4,78. Ouça Matheus Caldeiras. 
CBN - Mercado Finaceiro - Matheus Caldeira - 0.58s -21-06-23.mp3

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