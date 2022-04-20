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Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (20) em queda de 0,57%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,05 e Dólar Comercial R$ 4,65

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 12:11

Publicado em 

20 abr 2022 às 12:11
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira Crédito: B3/Divulgação
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (20) em queda de 0,57%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,05 e Dólar Comercial R$ 4,65. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo - 1.07s - 20-04-22

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