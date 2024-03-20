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Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (20) em alta de 0,12%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,44 e Dólar Comercial a R$ 5,01

Publicado em 20 de Março de 2024 às 11:58

Publicado em 

20 mar 2024 às 11:58
Mercado financeiro
Corretoras investem em diferenciais para atrair milionários capixabas Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (20) em alta de 0,12%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,44 e Dólar Comercial a R$ 5,01. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.16s - 20-03-24

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