Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (19) em queda de 0,38%. No mercado de moedas, o Euro é cotado a R$ 6,17 e Dólar Comercial a R$ 5,34. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 19 de Novembro de 2025 às 11:39
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