Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (19) em baixa de 0,07%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,36 e Dólar Comercial a R$ 4,78. Ouça com Marlo Barcelos!
CBN - Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.08s - 19-07-23 .mp3
Publicado em 19 de Julho de 2023 às 12:01
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