Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (19) em alta de 0,41%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,18 e Dólar Comercial a R$ 5,66. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo 1.27s - 19-03-25.mp3
Publicado em 19 de Março de 2025 às 11:50
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta