Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (19) em alta de 0,11%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,15 e Dólar Comercial a R$ 5,27. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Finaceiro - Marlo - 1.05s - 19-10-22
Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 11:58
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