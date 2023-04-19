Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (19) em baixa de 1,81%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,54 e Dólar Comercial a R$ 5,05. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.09s - 19-04-23 .mp3
Publicado em 19 de Abril de 2023 às 11:58
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