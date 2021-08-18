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Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (18) em queda de 1,09%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,22 e Dólar Comercial a R$ 5,32

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 12:11

Publicado em 

18 ago 2021 às 12:11
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira Crédito: B3/Divulgação
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (18) em queda de 1,09%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,22 e Dólar Comercial a R$ 5,32. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.01s - 18-08-21.mp3

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