Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Mercado Financeiro

Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (18) em baixa de 0,88%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,33 e Dólar Comercial a R$ 5,05

Publicado em 18 de Outubro de 2023 às 12:02

Publicado em 

18 out 2023 às 12:02
Mercado financeiro em alta
Mercado financeiro em alta Crédito: Shutterstock
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (18) em baixa de 0,88%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,33 e Dólar Comercial a R$ 5,05. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.20s - 18-10-23 .mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira
Mais de 225 anos de prisão para réus envolvidos em emboscada e morte de PMs no ES
Felipe Kutianski executando o exercício de agachamento profundo adaptação em 90°
Calistenia é para todos? Saiba como começar e praticar com segurança
Triumph Tiger Sport 660 e Trident 660
Triumph Motorcycles anuncia a nova chegada da família 660 cc

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados