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Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (17) em alta de 1,03%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,35 e Dólar Comercial a R$ 4,95

Publicado em 17 de Maio de 2023 às 11:58

Publicado em 

17 mai 2023 às 11:58
Bolsa de Valores
Bolsa de Valores Crédito: Pixabay
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (17) em alta de 1,03%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,35 e Dólar Comercial a R$ 4,95. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro -Marlo - 1.14s - 17-05-23.mp3

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