Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (17) em alta de 0,09%

Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (17) em leve alta de 0,09%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,22 e Dólar Comercial a R$ 5,50. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 1.05s - 17-11-21.mp3
Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 12:08
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