Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (16) em queda de 0,15%. No mercado de moedas, Euro cotado R$ 6,18 e Dólar Comercial R$ 5,67. Ouça Matheus Caldeiras.
CBN - Mercado Financeiro - Matheus Caldeira - 1.04s-16-10-24.mp3
Publicado em 16 de Outubro de 2024 às 11:45
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