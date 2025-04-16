Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (16) em baixa de 0,2%. No mercado de moeda, Euro cotado a R$ 6,70 e Dólar Comercial a R$ 5,90. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 16 de Abril de 2025 às 11:51
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