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Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (16) em alta de 0,28%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,44 e Dólar Comercial a R$ 4,98

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 12:28

Publicado em 

16 ago 2023 às 12:28
Sede da B3, a Bolsa de Valores do Brasil, em São Paulo
Sede da B3, a Bolsa de Valores do Brasil, em São Paulo Crédito: Facebook B3/Reprodução
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (16) em alta de 0,28%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,44 e Dólar Comercial a R$ 4,98. Ouça Marlo Barcelos. 
MERCADO FINANCEIRO MANHÃ - MARLO - 1.10s - 16-08-23

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