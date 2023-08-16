Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (16) em alta de 0,28%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,44 e Dólar Comercial a R$ 4,98. Ouça Marlo Barcelos.
MERCADO FINANCEIRO MANHÃ - MARLO - 1.10s - 16-08-23
Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 12:28
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