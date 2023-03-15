Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (15) em queda de 2%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,61 e Dólar Comercial a R$ 5,31. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Finaceiro - Marlo - 1.08s -15-03-23
Publicado em 15 de Março de 2023 às 12:00
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