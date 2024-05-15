Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (15) em queda de 0,98%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,58 e Dólar a R$ 5,15. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 15-05-24
Publicado em 15 de Maio de 2024 às 11:57
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