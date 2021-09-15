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Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (15) em queda de 0,73%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,21 e Dólar Comercial a R$ 5,26

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 12:02

Publicado em 

15 set 2021 às 12:02
Sede da B3, a bolsa de valores brasileira, em São Paulo
Sede da B3, a bolsa de valores brasileira, em São Paulo Crédito: B3/Divulgação
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (15) em queda de 0,73%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,21 e Dólar Comercial a R$ 5,26. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 1.01s - 15-09-21.mp3

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