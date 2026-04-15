Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (15) em queda de 0,2%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,88 e Dólar Comercial a R$ 4,98. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 15 de Abril de 2026 às 12:04
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