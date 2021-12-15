Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (15) em baixa de 0,5%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,43 e Dólar Comercial a R$ 5,71. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.06s - 15-12-21
Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 12:02
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