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Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (15) em baixa de 0,5%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,43 e Dólar Comercial a R$ 5,71

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 12:02

Publicado em 

15 dez 2021 às 12:02
B3, índice Bovespa na Bolsa de Valores de São Paulo, mercado, ações, negócios
Mercado financeiro Crédito: Bruno Rocha/Agência O Globo/Arquivo AG
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (15) em baixa de 0,5%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,43 e Dólar Comercial a R$ 5,71. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo - 1.06s - 15-12-21

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