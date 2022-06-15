Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (15) em alta de 1,63%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,33 e Dólar Comercial a R$ 5,11. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.09s - 15-06-22
Publicado em 15 de Junho de 2022 às 11:59
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