Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (14) em alta de 1,32%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,26 e Dólar Comercial a R$ 4,84. Ouça a participação do comentarista Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.14s - 14-06-23.mp3
Publicado em 14 de Junho de 2023 às 11:59
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